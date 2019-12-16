«Валенсия» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Реалом» — 1:1. На 78-й минуте отличился Карлос Солер. Карим Бензема восстановил равенство в компенсированное ко второму тайму время. Денис Черышев пропускал встречу из-за травмы.

«Валенсия» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Реал» (35) — второй. Столько же у лидирующей «Барселоны». В среду, 18 декабря, они проведут они проведут отложенный матч 10-го тура.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Валенсия» — «Реал» — 1:1 (0:0)

Голы: Солер, 78 (1:0). Бензема, 90+5 (1:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Гарай, Хауме Коста (Вальехо, 61), Торрес (Диакаби, 90), Коклен (Кондогбья, 83), Парехо, Солер, Хосе Гайя, Родриго.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич (Йович, 81), Вальверде, Родригу (Винисиус Жуниор, 69), Бензема, Иско (Бэйл, 69).

Предупреждения: Солер, 38. Карвахаль, 77. Йович, 90.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

15 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр