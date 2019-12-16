«Реал» сыграл вничью с «Валенсией». Перед класико у лидеров — равенство
«Валенсия» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Реалом» — 1:1. На 78-й минуте отличился Карлос Солер. Карим Бензема восстановил равенство в компенсированное ко второму тайму время. Денис Черышев пропускал встречу из-за травмы.
«Валенсия» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Реал» (35) — второй. Столько же у лидирующей «Барселоны». В среду, 18 декабря, они проведут они проведут отложенный матч 10-го тура.
Чемпионат Испании. Лига 1
17-й тур
«Валенсия» — «Реал» — 1:1 (0:0)
Голы: Солер, 78 (1:0). Бензема, 90+5 (1:1).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Гарай, Хауме Коста (Вальехо, 61), Торрес (Диакаби, 90), Коклен (Кондогбья, 83), Парехо, Солер, Хосе Гайя, Родриго.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич (Йович, 81), Вальверде, Родригу (Винисиус Жуниор, 69), Бензема, Иско (Бэйл, 69).
Предупреждения: Солер, 38. Карвахаль, 77. Йович, 90.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
15 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/