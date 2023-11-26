«Реал Сосьедад» победил «Севилью», которая осталась вдевятером на 88-й минуте

«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У победителей голами отметились Марко Дмитрович и Садик Умар. Российский полузащитник Арсен Захарян не отметился результативными действиями, выйдя на поле во втором тайме.

У гостей на 88-й минуте удалили Серхио Рамоса и Хесуса Наваса.

После 14 матчей ла лиги «Реал Сосьедад» располагается на пятом месте с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.