«Реал Сосьедад» победил «Севилью», которая осталась вдевятером на 88-й минуте
«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У победителей голами отметились Марко Дмитрович и Садик Умар. Российский полузащитник Арсен Захарян не отметился результативными действиями, выйдя на поле во втором тайме.
У гостей на 88-й минуте удалили Серхио Рамоса и Хесуса Наваса.
После 14 матчей ла лиги «Реал Сосьедад» располагается на пятом месте с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.
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|1
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|
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|1
|28-9
|32
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
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|4
|1
|27-14
|31
|
5
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|7
|4
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|25
|
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|
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|
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|
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|
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|5
|3
|5
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|18
|
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|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|13
|1
|6
|6
|12-19
|9
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
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|Альмерия
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|24.11
|23:00
|
Алавес – Гранада
|3 : 1
|25.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 1
|25.11
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|0 : 0
|25.11
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|2 : 1
|25.11
|23:00
|
Атлетико – Мальорка
|1 : 0
|26.11
|16:00
|
Вильярреал – Осасуна
|3 : 1
|26.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|26.11
|20:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|26.11
|23:00
|
Бетис – Лас-Пальмас
|- : -
|27.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
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|Г
|
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Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
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Жерар Морено
Вильярреал
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|П
|
|
Нико Уильямс
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|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
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Алекс Баэна
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|К
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|
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Чими Авила
Осасуна
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|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
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|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
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|1
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