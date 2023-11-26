«Кадис» на своем поле в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против мадридского «Реала» 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Кадис» — «Реал» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.05 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Кадис» с 10 баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» находится на втором месте с 32 очками.

15 апреля 2023 года команды в последний раз играли друг с другом. Тогда команда Карло Анчелотти выиграла у «Кадиса» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.

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