«Кадис» — «Реал»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире
«Кадис» на своем поле в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против мадридского «Реала» 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Начало — в 20.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Кадис» — «Реал» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.05 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.
«Кадис» с 10 баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» находится на втором месте с 32 очками.
15 апреля 2023 года команды в последний раз играли друг с другом. Тогда команда Карло Анчелотти выиграла у «Кадиса» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|28-9
|32
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|17-16
|21
|
8
|Хетафе
|14
|4
|7
|3
|17-18
|19
|
9
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
10
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
11
|Лас-Пальмас
|13
|5
|3
|5
|11-12
|18
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|12
|2
|6
|4
|18-17
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|13
|1
|6
|6
|12-19
|9
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
|24.11
|23:00
|
Алавес – Гранада
|3 : 1
|25.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 1
|25.11
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|0 : 0
|25.11
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|2 : 1
|25.11
|23:00
|
Атлетико – Мальорка
|1 : 0
|26.11
|16:00
|
Вильярреал – Осасуна
|3 : 1
|26.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|26.11
|20:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|26.11
|23:00
|
Бетис – Лас-Пальмас
|- : -
|27.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4