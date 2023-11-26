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Сегодня, 19:00

«Кадис» — «Реал»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире

Трансляция матча ла лиги «Кадис» — «Реал» на Окко Спорт начнется в 20.05 мск 26 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Реала».
Фото Reuters

«Кадис» на своем поле в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против мадридского «Реала» 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Кадис» — «Реал» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.05 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Кадис» с 10 баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» находится на втором месте с 32 очками.

15 апреля 2023 года команды в последний раз играли друг с другом. Тогда команда Карло Анчелотти выиграла у «Кадиса» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.

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Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
10
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.11 23:00
Алавес – Гранада
 3 : 1
25.11 16:00
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 1
25.11 18:15
Валенсия – Сельта
 0 : 0
25.11 20:30
Хетафе – Альмерия
 2 : 1
25.11 23:00
Атлетико – Мальорка
 1 : 0
26.11 16:00
Вильярреал – Осасуна
 3 : 1
26.11 18:15
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
26.11 20:30
Кадис – Реал
 - : -
26.11 23:00
Бетис – Лас-Пальмас
 - : -
27.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12 1 4
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