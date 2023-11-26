Дубль и передача Родриго помогли «Реалу» разгромить «Кадис»

«Реал» на выезде разгромил «Кадис» в матче 14-го тура ла лиги — 3:0.

В составе мадридцев дубль оформил Родриго. Еще один мяч забил Джуд Беллингем, отправивший мяч в ворота соперника с передачи Родриго.

«Реал» поднялся на первое место в таблице, набрав 35 очков. «Кадис» идет 16-м, имея в активе 10 очков.