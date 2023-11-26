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Сегодня, 22:30

Дубль и передача Родриго помогли «Реалу» разгромить «Кадис»

Виктория Кравченко
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Игроки «Реала» и «Кадиса».
Фото Reuters

«Реал» на выезде разгромил «Кадис» в матче 14-го тура ла лиги — 3:0.

В составе мадридцев дубль оформил Родриго. Еще один мяч забил Джуд Беллингем, отправивший мяч в ворота соперника с передачи Родриго.

«Реал» поднялся на первое место в таблице, набрав 35 очков. «Кадис» идет 16-м, имея в активе 10 очков.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
26 нояб, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:3
Реал

ФК Кадис
ФК Реал
0
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«Реал Сосьедад» победил «Севилью», которая осталась вдевятером на 88-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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24.11 23:00
Алавес – Гранада
 3 : 1
25.11 16:00
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 1
25.11 18:15
Валенсия – Сельта
 0 : 0
25.11 20:30
Хетафе – Альмерия
 2 : 1
25.11 23:00
Атлетико – Мальорка
 1 : 0
26.11 16:00
Вильярреал – Осасуна
 3 : 1
26.11 18:15
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
26.11 20:30
Кадис – Реал
 0 : 3
26.11 23:00
Бетис – Лас-Пальмас
 - : -
27.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12 1 4
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