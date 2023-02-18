«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Сельтой»

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 1:1 в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Первый гол уже на 5-й минуте встречи забил нападающий «Сосьеда» Микель Ойярсабаль.

От поражения «Сельту», которая к тому моменту уже играла в меньшиснтве, в добавленное ко второму тайму время спас лидер команды Яго Аспас.

«Реал Сосьедад» набрал 43 очка и сохраняет третье место в турнирной таблице. «Сельта» располагается 13-й строчке (24 очка).