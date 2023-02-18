Симеоне об обвинениях «Барселоны» в коррупции: «Трудно высказывать свое мнение, потому что мы всего не знаем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ситуации вокруг «Барселоны».

«Мне всегда трудно высказывать свое мнение, потому что мы всего не знаем, мы только читаем, что говорят определенные люди, это пишут в газетах и передают по радио. Мы делаем свое дело, а люди, которые должны разрешать эти ситуации, должны быть максимально откровенными. Они могут понять, правильно это или неправильно, и на основании этого люди, которые должны принимать решения, решат, что будет справедливее для всех», — приводит слова Симеоне AS.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

18 февраля появилась иинформация, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков в следующем сезоне из-за коррупционного скандала.