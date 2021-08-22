«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано»
«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Микель Ойярсабаль.
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 1:0 (0:0)
Гол: Ойярсабаль, 68 — с пенальти.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Пачеко, 88), Сильва (Янузай, 77), Мерино (Гуриди, 81), Субименди, Ойярсабаль, Исак (Гевара, 88), Барренечеа (Порту, 81).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо, Комесанья (Касми, 88), Валентин (Сисс, 74), Альваро Гарсия (Нтека, 74), Меркеланс (Палазон, 63), Мартин (Бебе, 74).
Предупреждения: Трехо, 26. Комесанья, 55. Бальиу, 66. Исак, 86. Пачеко, 90. Гарсия, 90+1. Ле Норман, 90+5.
Судья: Хайме Латре (Испания).
22 августа. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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