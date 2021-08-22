Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано»

19:59
Теги:

«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Микель Ойярсабаль.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 1:0 (0:0)

Гол: Ойярсабаль, 68 — с пенальти.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Пачеко, 88), Сильва (Янузай, 77), Мерино (Гуриди, 81), Субименди, Ойярсабаль, Исак (Гевара, 88), Барренечеа (Порту, 81).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо, Комесанья (Касми, 88), Валентин (Сисс, 74), Альваро Гарсия (Нтека, 74), Меркеланс (Палазон, 63), Мартин (Бебе, 74).

Предупреждения: Трехо, 26. Комесанья, 55. Бальиу, 66. Исак, 86. Пачеко, 90. Гарсия, 90+1. Ле Норман, 90+5.

Судья: Хайме Латре (Испания).

22 августа. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание матчей 22 августа
«Мы просто парни с улицы. Нам дали такой шанс, глупо им не воспользоваться». Российский призер Олимпиады — о Токио
«Заговоры не для меня». Соболев сделал заявление о ситуации в «Спартаке»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд