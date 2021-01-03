«Реал Сосьедад» потерял очки в матче с «Осасуной»

«Реал Сосьедад» не смог победить «Осасуну» на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании. Причем хозяевам пришлось отыгрываться по ходу встречи — 1:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 1:1 (0:1)

Голы: Кальери, 20 (0:1). Барренечеа, 46 (1:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Меркеланс, 66), Мерино, Субельдия, Гевара (Горосабель, 78), Виллиан Жозе (Баутиста, 61), Оярсабаль (Гуриди, 67), Барренечеа (Субименди, 78).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Иньиго Перес, Р.Гарсия (Торрес, 67), Монкайола, Кальери (Будимир, 77), Барха (Хони, 67), Х.Мартинес (Ронкалья, 85).

Предупреждения: Субельдия, 76. Ронкалья, 87.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

3 января. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Эйбар» — «Гранада» — 2:0 (0:0)

Голы: Хиль, 55 (1:0). Хиль, 76 (2:0).

Нереализованный пенальти: Экспосито, 55 (вратарь)

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Оливейра, Рафа Суариш, Диоп, Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Альварес, 90+1), Серхио Энрич (Муто, 75), Инуи (Арбилья, 68), Хиль.

«Гранада»: Силва, Кини, Вальехо, Х.Санчес, Нева (Диас, 75), Гоналон (Брайс, 66), Кенеди (Хорхе Молина, 66), Эррера, Сольдадо (Соро, 66), Пуэртас, Суарес.

Предупреждения: Диоп, 4. Экспосито, 27. Х.Санчес, 40.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».