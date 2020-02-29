«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» благодаря голу Янузая

«Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч на 60-й минуте забил Аднан Янузай.

Чемпионат Испании

26-й тур

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Янузай, 60.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, Гвардьола.

Предупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70.

Судья: Писарро Гомес.

28 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».