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«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» благодаря голу Янузая

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«Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч на 60-й минуте забил Аднан Янузай.

Чемпионат Испании

26-й тур

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Янузай, 60.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, Гвардьола.

Предупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70.

Судья: Писарро Гомес.

28 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Реал Сосьедад — Вальядолид

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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