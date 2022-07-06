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Сегодня, 23:35

«Реал Сосьедад» объявил о переходе полузащитника «Сельты» и сборной Испании Мендеса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Браис Мендес.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе полузащитника «Сельты» Браиса Мендеса, сообщает официальный сайт баскского клуба.

Хавбек подписал контракт до 2028 года. По данным портала Transfermarkt, «Реал Сосьедад» заплатил за него 15 миллионов евро.

За 5 лет за основную команду «Сельты» Мендес сыграл 166 матчей и забил 22 гола. В составе сборной Испании 25-летний хавбек провел 4 матча и забил 1 гол.

В прошлом сезоне он сыграл за клуб из Виго 40 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
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