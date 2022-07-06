Мората хочет вернуться в «Ювентус»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората хочет вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, представитель 29-летнего испанца уже ведет переговоры с обоими клубами.

Напомним, что в прошедшем сезоне нападающий играх за туринский клуб на правах аренды. О забил 12 мячей и отдал девять результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.

Контракт Мораты с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.