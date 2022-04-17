«Реал Сосьедад» намерен выкупить Рафинью у «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» хочет сохранить арендованного у «ПСЖ» полузащитника Рафинью, сообщает Fichajes.

По данным источника, испанский клуб хочет выкупить 29-летнего бразильца и подписать с ним долгосрочный контракт.

«Реал Сосьедад» арендовал Рафинью у «ПСЖ» в январе 2022 года. На его счету 1 гол в 15 матчах за испанскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.