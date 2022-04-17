Полузащитник «Барселоны» Люк де Йонг летом вернется в «Севилью»
Хавбек «Барселоны» Люк де Йонг не входит в планы Хави на следующий сезон
«Барселона» готова расстаться этим летом с нападающим Люком де Йонгом, который летом 2021 года был арендован у «Севильи», пишет Sport.
По данным источника, главный тренер Хави не видит игрока в команде на следующий сезон, он считает, что хавбек может вернуться в «Севилью», в которой его уже ждет наставник клуба Хулен Лопетеги.
В этом сезоне 31-летний голландец забил за «Барселону» 6 голов в 16 матчах ла лиги.
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|
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|9
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|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
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|31
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|6
|8
|57-38
|57
|
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|17
|6
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|57
|
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|
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|49
|
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|11
|12
|8
|36-30
|45
|
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|8
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|
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|10
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|42
|
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|31
|10
|9
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|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|3 : 0
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|1 : 2
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
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Карим Бензема
Реал
|24
|
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Энес Юнал
Хетафе
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|П
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Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
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Жорди Альба
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|8
|И
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|Ж
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Хетафе
|27
|2
|4
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|
Жюль Кунде
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|2
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|
Иньиго Мартинес
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