Полузащитник «Барселоны» Люк де Йонг летом вернется в «Севилью»

Хавбек «Барселоны» Люк де Йонг не входит в планы Хави на следующий сезон

«Барселона» готова расстаться этим летом с нападающим Люком де Йонгом, который летом 2021 года был арендован у «Севильи», пишет Sport.

По данным источника, главный тренер Хави не видит игрока в команде на следующий сезон, он считает, что хавбек может вернуться в «Севилью», в которой его уже ждет наставник клуба Хулен Лопетеги.

В этом сезоне 31-летний голландец забил за «Барселону» 6 голов в 16 матчах ла лиги.