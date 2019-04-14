"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 32-го тура премьер-лиги (1:1). Хозяева набрали 41 очко и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Гости с 40 баллами располагаются на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1 (1:0)

Голы: Хуанми (Сангальи), 1 (1:0). Хоан Хордан, 85 (1:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос, Мерино, Субельдия (Баутиста, 90), Сангальи (Пардо, 66), Хуанми, Оярсабаль, Барренечеа (Рамирес, 56).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель (Педро Леон, 84), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна, Серхио Энрич, Де Бласис, Кардона (Шарлес, 77).

Предупреждения: Де Бласис, 33. Льоренте, 39. Хоан Хордан, 55. Пардо, 87.

Судья: Хайме Латре.

14 апреля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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