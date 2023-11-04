«Бетис» в большинстве обыграл «Мальорку»

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«Бетис» дома обыграл «Мальорку» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 7-й минуте открыл Виллиан Жозе. На 65-й минуте преимущество хозяев удвоил Айозе Перес.

«Бетис» (20 очков) занимает пятое место в ла лиге. «Мальорка» (9) идет на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.