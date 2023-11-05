Гол Араухо в добавленное время принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе
«Реал Сосьедад» дома проиграл «Барселоне» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена».
Единственный гол забил защитник Рональд Араухо на 90+4-й минуте.
Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьян Арсен Захарян попал в заявку на матч, но остался в запасе.
«Барселона» набрал 27 очков и подняллась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|11
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|6
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|
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|4
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|
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|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
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|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
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|
17
|Алавес
|11
|2
|3
|6
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|
18
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|
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|3.11
|23:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|2 : 1
|4.11
|16:00
|
Осасуна – Жирона
|2 : 4
|4.11
|18:15
|
Бетис – Мальорка
|2 : 0
|4.11
|20:30
|
Сельта – Севилья
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|0 : 1
|5.11
|16:00
|
Алавес – Альмерия
|- : -
|5.11
|18:15
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|5.11
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|
Реал – Р. Вальекано
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|6.11
|23:00
|
Хетафе – Кадис
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Альваро Мората
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