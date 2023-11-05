Гол Араухо в добавленное время принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Барселоне» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена».

Единственный гол забил защитник Рональд Араухо на 90+4-й минуте.

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьян Арсен Захарян попал в заявку на матч, но остался в запасе.

«Барселона» набрал 27 очков и подняллась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).