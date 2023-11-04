«Сельта» и «Севилья» сыграли вничью в матче ла лиги

«Сельта» дома сыграла вничью с «Севильей» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Гол за хозяев забил Карл Старфельт (22-я минута), у гостей отличился Юссеф Эн-Несири (84-я). С 65-й минута «Сельта» играла в меньшинстве. Вторую желтую картчоку получил Ренато Тапия.

«Сельта» с 7 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги. 10 ноября команда примет «Атлетик».

«Севилья» находится на 14-й строчке (11 очков). 12 ноября клуб сыграет с «Бетисом».