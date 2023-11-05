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Сегодня, 21:00

«Реал» — «Райо Вальекано»: смотреть трансляцию матча испанской лиги в прямом эфире

Видеотрансляция матча ла лиги"Реал" - «Райо Вальекано» начнется в 23.00 на «Окко»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Реал» — «Райо Вальекано» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 23.00.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Реал» набрал в 11-ти турах 28 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Райо Вальекано» 17 баллов, команда находится на 8-м месте ла лиги.

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Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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«Валенсия» обыграла «Гранаду» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
6
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
7
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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37 тур
38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 1 : 0
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 1 : 0
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
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