Анчелотти оценил игру «Реала» против «Мальорки»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в матче 31-го тура ла лиги с «Мальоркой» (1:0).
«Обычно бывает так, что когда ты не забиваешь, тебя наказывают. К счастью, мы очень хорошо защищались. Мы почти не упускали моментов. Мы должны избегать таких ненужных потерь, так как нам тяжело возвращать мяч назад, как и всем командам», — сказал итальянец на пресс-конференции.
Портал Planeta Real Madrid сообщает, что специалист обратился лично и к голкиреру Андрею Лунину уже в раздевалке.
На последней минуте матча украинский вратарь проиграл мяч в борьбе с Ведатом Мурики, не попавшим в пустые ворота.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|31
|16
|9
|6
|51-29
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29-35
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32-60
|17
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 1
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|3 : 1
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|0 : 1
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|0 : 1
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|0 : 2
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|2 : 0
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|1 : 1
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|2 : 2
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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