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10 марта, 22:25

«Реал» разгромил «Сельту», мадридцы не проигрывают в ла лиге 22 матча подряд

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор (справа) и Оскар Мингеса.
Фото Reuters

«Реал» дома победил «Сельту» в матче 28-го тура ла лиги — 4:0.

В первом тайме у хозяев отметился Винисиус Жуниор, во второй половине «сливочные» удвоили преимущество после автогола вратаря Висенте Гуаиты. В концовке встречи еще одним голов в свои ворота отметился Карлос Домингес. Точку в матче поставил 19-летний турок Арда Гюлер, который забил дебютный гол за «Реал».

Серия мадридцев без поражений в ла лиге длится 22 матча — 16 побед и 6 ничьих.

«Реал» набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от идущей на второй строчке «Жироны» составляет 7 очков.

«Сельта» с 24 очками — на 17-м месте.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
10 мар, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Сельта

ФК Реал
ФК Сельта
9
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
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15.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 2 : 0
16.03 16:00
Мальорка – Гранада
 - : -
16.03 18:15
Осасуна – Реал
 - : -
16.03 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
16.03 23:00
Атлетик – Алавес
 - : -
17.03 16:00
Севилья – Сельта
 - : -
17.03 18:15
Лас-Пальмас – Альмерия
 - : -
17.03 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
17.03 20:30
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
17.03 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 7
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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