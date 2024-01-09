«Реал»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Опубликовано расписание игр «Реала» в январе 2024 года

«Реал» в январе проведет три матча в разных турнирах: две встречи в чемпионате Испании и одну игру в Суперкубке. «СЭ» публикует расписание игр королевского клуба на январь 2024. Время начала — московское.

Расписание «Реала» на январь 2024:

10 января. 22.00. «Реал» — «Атлетико» (Суперкубок)

21 января. 18.15. «Реал» — «Альмерия» (ла лига)

28 января. Время не определено. «Лас-Пальмас» — «Реал» (ла лига)

В России права на трансляцию примеры принадлежат платному онлайн-сервису «Окко спорт». Игру полуфинала Суперкубка бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Полный календарь и результаты игр «Реала» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».