«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт

«Реал» не будет предлагать полузащитнику Марко Асенсио новый контракт, утверждает Marca.

По данным источника, испанский футболист теперь должен решить, настаивать ли на переходе в другой клуб в текущее трансферное окно или перейти свободным агентом в 2023.

Ранее информировалось, что в 26-летнем футболисте заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.