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Сегодня, 19:59

«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» не будет предлагать полузащитнику Марко Асенсио новый контракт, утверждает Marca.

По данным источника, испанский футболист теперь должен решить, настаивать ли на переходе в другой клуб в текущее трансферное окно или перейти свободным агентом в 2023.

Ранее информировалось, что в 26-летнем футболисте заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/07/01/62bebb07e2704e7a488b4575.html
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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