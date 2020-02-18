«Реал» представил Рейнира в качестве новичка команды
15:48
«Реал» официально представил полузащитника Рейнира Хесуса Карвалью. В Twitter опубликовано видео того, как он подписывает контракт.
?? Firmado... ?@ReinierJesus19 ya es madridista!#WelcomeReinier | #HalaMadrid pic.twitter.com/5vIP1D1q6j— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) February 18, 2020
18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Он перешел в «Реал» из «Фламенго» за 30 миллионов евро еще в конце января. Ожидается, что пока бразилец будет играть за «Кастилью».
На клубном уровне Рейнир провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.
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