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«Реал» предложит новые контракты Рамосу и Модричу

12:54
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Мадридский «Реал» предложит новые контракты защитнику Серхио Рамосу и хавбеку Луке Модричу, сообщает El Mundo Deportivo. Действующие соглашения обоих футболистов истекают в конце нынешнего сезона.

Рамос и Модрич выразили желание продолжить и завершить карьеру в «Реале». Однако ветераны хотят получить контракты на несколько лет. «Сливочные» же предпочитают продлевать соглашения с возрастными футболистами на 1 год.

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