«Реал» предложит нападающему Родригу новый контракт с повышением зарплаты

«Реал» предложит нападающему Родригу новый контракт с повышением зарплаты, сообщает Marca.

В 2019 году бразилец подписал 6-летний контракт с «Реалом», и, как считает руководство клуба, «пришло время оценить его заслуги». То, что в Лиге чемпионов хавбек забивал чаще, чем в ла лиге, оценивают как показатель сильного характера.

Главный тренер команды Карло Анчелотти считает, что Родригу еще не вышел на свой максимум, и полагает, что у хавбека есть возможность стать игроком мирового уровня.

В этом сезоне 21-летний вингер забил 9 голов и отдал 9 передач в 48 матчах за «Реал».