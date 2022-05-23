«Реал Сосьедад» не стал продлевать контракты с Янузаем и Монреалем

«Реал Сосьедад» объявил, что не стал продлевать контракты с Аднаном Янузаем и Начо Монреалем.

«Реал Сосьедад» благодарит Аднана Янузая и Начо Монреаля за их самоотверженность и усилия, приложенные во время их пребывания у нас, и желает им всего наилучшего в их личном и профессиональном будущем", — говорится в заявлении пресс-службы.

В сезоне-2021/22 Янузай сыграл за команду в 44 матчах за команду, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Монреаль не отметился результативными действиями в прошедшем сезоне.