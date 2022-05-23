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Сегодня, 19:52

«Эльче» не обязан выкупить форварда «Спартака» Понсе по итогам сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Эсекиэль Понсе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», опция обязательного выкупа аргентинского форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе не была активирована за время его аренды в испанском «Эльче».

По условиям соглашения, обязательство выкупа наступало в случае проведения игроком определенного количества времени на поле в определенном количестве матчей. Однако в матче с «Кадисом» 25-летний Понсе был удален. Следующую игру пропустил из-за дисквалификации, а в последних двух турах проводил на поле лишь по полчаса.

Тем не менее, испанский клуб имеет возможность приобрести аргентинского футболиста и без обязательного выкупа. Пока «Эльче» по данному вопросу со «Спартаком» не связывался.

В феврале спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что сумма обязательного выкупа по договору с «Эльче» составляла 4 миллиона евро.

Эсекиэль Понсе
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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Валенсия – Хетафе
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Кадис – Леванте
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14.08 20:30
Мальорка – Бетис
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14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

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