«Эльче» не обязан выкупить форварда «Спартака» Понсе по итогам сезона

Как стало известно «СЭ», опция обязательного выкупа аргентинского форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе не была активирована за время его аренды в испанском «Эльче».

По условиям соглашения, обязательство выкупа наступало в случае проведения игроком определенного количества времени на поле в определенном количестве матчей. Однако в матче с «Кадисом» 25-летний Понсе был удален. Следующую игру пропустил из-за дисквалификации, а в последних двух турах проводил на поле лишь по полчаса.

Тем не менее, испанский клуб имеет возможность приобрести аргентинского футболиста и без обязательного выкупа. Пока «Эльче» по данному вопросу со «Спартаком» не связывался.

В феврале спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что сумма обязательного выкупа по договору с «Эльче» составляла 4 миллиона евро.