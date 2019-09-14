«Реал» победил «Леванте» благодаря дублю Бензема

«Реал» обыграл «Леванте» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании (3:2).

Дублем в составе «королевского клуба» отметился форвард Карим Бензема, еще один мяч на счету полузащитника Каземиру. Команда Зинедина Зидана вела 3:0 после первой половины игры, но пропустила два мяча во втором тайме.

«Реал» набрал 8 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Леванте» с 6 баллами занимает 5-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

«Реал» — «Леванте» — 3:2 (3:0)

Голы: Бензема, 25 (1:0). Бензема, 31 (2:0). Каземиру, 40 (3:0). Майораль, 49 (3:1). Мелеро, 75 (3:2).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 60), Марселу, Васкес, Каземиру (Азар, 60), Хамес Родригес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 83).

«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Постиго, Дуарте (Мелеро, 68), Клерк, Рочина (Рохер, 68), Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Моралес, Майораль.

Предупреждения: Каземиру, 28. Васкес, 40. Везу, 80. Клерк, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

14 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».