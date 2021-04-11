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Винисиус признался в любви к «Реалу» после победы над «Барселоной»

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Винисиус в матче против &quot;Барселоны&quot;. Фото Twitter
Винисиус в матче против &amp;quot;Барселоны&amp;quot;. Фото Twitter
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Форвард «Реала» Винисиус опубликовал новый пост в Twitter после победы в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).

«Реал Мадрид», я тебя люблю», — написал Винисиус.

«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.

Класико в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

 

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