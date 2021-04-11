Винисиус признался в любви к «Реалу» после победы над «Барселоной»
Форвард «Реала» Винисиус опубликовал новый пост в Twitter после победы в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).
«Реал Мадрид», я тебя люблю», — написал Винисиус.
«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.
Класико в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.
Real Madrid te quierooooo... ???— Vini Jr. (@vinijr) April 10, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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