«Реал» победил «Барселону», Куман проиграл первое класико
«Реал» обыграл «Барселону» в матче 7-го тура чемпионата Испании на «Камп Ноу» — 3:1. Класико стало первым для Роналда Кумана в качестве главного тренера каталонцев.
Счет открыл Федерико Вальверде на 5-й минуте. Через три минуты Ансу Фати забил ответный мяч. Во втором тайме Серхио Рамос реализовал пенальти, выведя мадридцев вперед, а на 90-й минуте Лука Модрич забил победный мяч.
Это 245-я официальная игра «Реала» и «Барсы». В неофициальном противостоянии мадридцы вышли вперед — 97 побед против 96 при 52 ничьих.
Чемпионат Испании
Лига 1
7-й тур
«Барселона» — «Реал» — 1:3 (1:1)
Голы: Вальверде, 5 (0:1). Фати, 8 (1:1). Серхио Рамос, 63 — с пенальти (1:2). Модрич, 90 (1:3).
«Барселона»: Нету, Дест, Пике, Лангле, Жорди Альба (Брэйтуэйт, 88), Педри (Дембеле, 82), Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг, Коутинью, Фати (Гризманн, 82), Месси.
«Реал»: Куртуа, Начо (Васкес, 43), Варан, Серхио Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 69), Каземиру, Кроос, Асенсио (Родригу, 81), Бензема, Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Каземиру, 19. Лангле, 29. Начо, 37. Жорди Альба, 62. Месси, 90+1.
Судья: Мартинес Мунуэра.
24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
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