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«Реал» победил «Барселону», Куман проиграл первое класико

18:55
«Реал» празднует третий гол в ворота «Барселоны». Фото ФК «Реал»
«Реал» празднует третий гол в ворота «Барселоны». Фото ФК «Реал»
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«Реал» обыграл «Барселону» в матче 7-го тура чемпионата Испании на «Камп Ноу» — 3:1. Класико стало первым для Роналда Кумана в качестве главного тренера каталонцев.

Счет открыл Федерико Вальверде на 5-й минуте. Через три минуты Ансу Фати забил ответный мяч. Во втором тайме Серхио Рамос реализовал пенальти, выведя мадридцев вперед, а на 90-й минуте Лука Модрич забил победный мяч.

Это 245-я официальная игра «Реала» и «Барсы». В неофициальном противостоянии мадридцы вышли вперед — 97 побед против 96 при 52 ничьих.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

«Барселона» — «Реал» — 1:3 (1:1)

Голы: Вальверде, 5 (0:1). Фати, 8 (1:1). Серхио Рамос, 63 — с пенальти (1:2). Модрич, 90 (1:3).

«Барселона»: Нету, Дест, Пике, Лангле, Жорди Альба (Брэйтуэйт, 88), Педри (Дембеле, 82), Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг, Коутинью, Фати (Гризманн, 82), Месси.

«Реал»: Куртуа, Начо (Васкес, 43), Варан, Серхио Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 69), Каземиру, Кроос, Асенсио (Родригу, 81), Бензема, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Каземиру, 19. Лангле, 29. Начо, 37. Жорди Альба, 62. Месси, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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