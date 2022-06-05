«Реал» планирует потратить на трансферы этим летом 400 миллионов евро

«Реал» планирует потратить 400 миллионов евро на трансферы этим летом, утверждает Goal.

По данным издания, у мадридцев вырос потолок зарплат в связи с уходом Гарета Бэйла, Иско и Марсело Виейры.

Также на трансферный бюджет «Реала» повлияла победа команды в Лиге чемпионов сезона-2021/22. В последней встрече турнира испанцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб близок к подписанию полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.