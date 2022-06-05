Эден Азар признался, что огорчен своим выступлением в «Реале»

Полузащитник «Реала» Эден Азар признался, что всегда мечтал выступать за мадридский клуб.

«Переход в «Реал» был пиком моей карьеры. Я перешел в самый прекрасный клуб мира в хорошей форме. Но все пошло не так, я был расстроен и разочарован. На личном уровне было очень много плохих моментов. Но не все так ужасно. Я встретил много хороших людей, играл с топ-игрокамию

Летом мне важно провести хорошую физическую и психологическую подготовку. Убежден, что впереди у меня еще много чудесных лет. Я не сомневаюсь. Мне нужно просто снова найти уверенность. В себе, в своем теле, в своих движениях», — цитирует Азара Het Laatste Nieuws.

В этом сезоне бельгиец провел 18 матчей, сделав 1 ассист. «Реал» по итогам сезона стал победителем ла лиги и Лиги чемпионов.