«Реал» отказался продавать Каземиру в «ПСЖ»
11:44
«Реал» отказался продавать полузащитника Каземиру в «ПСЖ», сообщает Marca.
По информации источника, парижский клуб пытался купить 28-летнего бразильца летом 2020 года, однако мадридцы ответили отказом. Сообщается, что «сливочные» не собираются рассматривать любые предложения по продаже футболиста.
В сезоне-2020/21 Каземиру провел 26 матчей за «Реал», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/02/13/6027b0ed22601ddd2e8b45fa.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю