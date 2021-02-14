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«Реал» отказался продавать Каземиру в «ПСЖ»

11:44
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«Реал» отказался продавать полузащитника Каземиру в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, парижский клуб пытался купить 28-летнего бразильца летом 2020 года, однако мадридцы ответили отказом. Сообщается, что «сливочные» не собираются рассматривать любые предложения по продаже футболиста.

В сезоне-2020/21 Каземиру провел 26 матчей за «Реал», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/02/13/6027b0ed22601ddd2e8b45fa.html

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