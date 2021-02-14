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Экс-тренер «Атлетико» Фран возглавил «Эльче»

12:48
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«Эльче» на официальном сайте объявил о назначении Франа Эскриба на пост главного тренера. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

«Добро пожаловать домой, тренер!» — написала пресс-служба «Эльче».

Вчера, 13 февраля, Хорхе Альмирон покинул пост главного тренера испанского клуба. Эскриба уже возглавлял «Эльче» с 2012 по 2015 год. Испанец также работал в «Валенсии», «Бенфике», «Атлетико», «Хетафе», «Вильярреале» и других клубах. После 21 тура ла лиги «Эльче» занимает предпоследнее место в таблице.

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