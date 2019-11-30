«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе победителей отличились Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль. За «Алавес» забил Перес Лукас.

«Реал» набрал 31 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону», у которой на три очка меньше и игра в запасе. «Алавес» с 18 очками остался на 13-й позиции.

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Алавес» — «Реал» — 1:2 (0:0)

Голы: Серхио Рамос, 52 (0:1). Лукас, 65 — с пенальти (1:1). Карвахаль, 69 (1:2).

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабирия, Ксимо Наварро, Лагуардия, Дуарте, Вакасо (Гарсия, 82), Томас Пина (Понс, 76), Риоха (Берк, 60), Лукас, Хоселу, Алейш Видаль.

«Реал»: Ареола, Карвахаль, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Вальверде, 80), Каземиру, Кроос, Бэйл (Родригу, 67), Бензема, Иско (Менди, 90+1).

Предупреждения: Алейш Видаль, 7. Модрич, 32. Томас Пина, 45+1. Серхио Рамос, 64. Дуарте, 79. Эдер Милитау, 80.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

30 ноября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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