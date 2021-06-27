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«Реал» никого не подпишет летом, если не получится купить Мбаппе или Холанда

12:56
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Мадридский «Реал» не планирует этим летом покупать новых футболистов, утверждает Marca.

По данным источника, руководство сообщило главному тренеру Карло Анчелотти, что, если клубу не удастся подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, то «Реал» не будет никого покупать.

Итальянский специалист с пониманием относится к текущей ситуации и готов работать с составом, который есть.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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