«Барселона» может продать Антуана Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть команду. В руководстве ставят под сомнение будущее 30-летнего француза в каталонском клубе, сообщает Marca.

«Барселона», испытывающая проблемы с финансами, намерена изучить предложения по Гризманну. Трансфер Антуана помог бы «Барселоне» сэкономить, в частности, на зарплате.

В этом сезоне Гризманн принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.