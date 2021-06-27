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«Барселона» может продать Антуана Гризманна

16:35
Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть команду. В руководстве ставят под сомнение будущее 30-летнего француза в каталонском клубе, сообщает Marca.

«Барселона», испытывающая проблемы с финансами, намерена изучить предложения по Гризманну. Трансфер Антуана помог бы «Барселоне» сэкономить, в частности, на зарплате.

В этом сезоне Гризманн принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

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