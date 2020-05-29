«Реал» не получал предложений по Бэйлу, сам игрок хочет остаться в Мадриде

«Реал» не получил ни одного предложения по продаже нападающего Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По информации источника, сам 30-летний валлиец не хочет покидать «Королевский клуб» после нынешнего сезона. Сообщается, что футболистом интересуется «Ньюкасл».

На счету Бэйла 3 гола и 2 результативные передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermartk.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро. Контракт валлийца с «Реалом» действует до конца июня 2022 года.