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«Реал» не отпустит Варана в «Манчестер Сити»

10:06
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«Реал» не намерен отпускать защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Сити», сообщает Defensa Central.

«Сити» находится в поисках вариантов усиления центра обороны и хотел бы видеть в своем составе 26-летнего француза. Однако «сливочные» рассчитывают на своего игрока и не готовы отпускать его ни за какую сумму. Более того, мадридский клуб хочет продлить контракт с игроком.

Действующее соглашение Варана с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 33 матча за «сливочных», отличившись тремя голами и одной передачей.

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