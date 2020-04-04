«Реал» не отпустит Варана в «Манчестер Сити»

«Реал» не намерен отпускать защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Сити», сообщает Defensa Central.

«Сити» находится в поисках вариантов усиления центра обороны и хотел бы видеть в своем составе 26-летнего француза. Однако «сливочные» рассчитывают на своего игрока и не готовы отпускать его ни за какую сумму. Более того, мадридский клуб хочет продлить контракт с игроком.

Действующее соглашение Варана с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 33 матча за «сливочных», отличившись тремя голами и одной передачей.