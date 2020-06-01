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«Реал» не может позволить себе Хаверца

01:16
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в ближайшее трансферное окно мог перейти в «Реал». Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, этого не произойдет, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении 20-летнего немца. На Хаверца также претендуют «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария».

На счету Хаверца 15 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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