«Реал» лидирует в борьбе за Алабу

«Реал» является главным претендентом в борьбе за защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Королевский клуб» готов удовлетворить запросы 28-летнего австрийца по зарплате, а сам футболист заинтересован в переходе в мадридскую команду. Сообщается, что игрок не собирается уходить в зимнее трансферное окно и покинет «Баварию» бесплатно на правах свободного агента летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Алаба провел за «Баварию» 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.