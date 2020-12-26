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«Реал» лидирует в борьбе за Алабу

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«Реал» является главным претендентом в борьбе за защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Королевский клуб» готов удовлетворить запросы 28-летнего австрийца по зарплате, а сам футболист заинтересован в переходе в мадридскую команду. Сообщается, что игрок не собирается уходить в зимнее трансферное окно и покинет «Баварию» бесплатно на правах свободного агента летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Алаба провел за «Баварию» 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

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