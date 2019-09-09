«Реал» контактировал с агентом ван Дейка

«Реал» встречался с агентом защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Мадридский клуб предложил контракт 28-летнему голландцу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Сливочные» готовы заключить с ним контракт до 2025 года с ежегодной зарплатой в 12,5 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником о новом контракте. «Красные» готовы платить ему 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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