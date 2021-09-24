«Реал» интересуется защитником Александер-Арнольдом
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может продолжить карьеру в «Реале», информирует El Nacional.
По данным источника, «Реал» переживает по поводу защитника Альваро Одриосолы, который не впечатляет клуб, а Даниэль Карвахаль часто травмируется.
Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля», его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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