Тренер «Реймса» может заменить Кумана в «Барселоне»
Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации RMC Sport, имя испанского специалиста звучало на собрании руководства каталонского клуба, на котором обсуждалась возможная отставка Роналда Кумана.
Оскар Гарсия летом возглавил «Реймс», подписав контракт, рассчитанный до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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