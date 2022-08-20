«Реал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Беллингемом

Полузащитник дортмунской «Боруссии» Джуд Беллингем попал в сферу интересов «Реала», утверждает AS.

Мадридский клуб намерен приобрести 19-летнего хавбека в следующее летнее окно.

Контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость англичанина, по данным портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне бундеслиги Беллингем в составе дортмундской команды провел 32 матча, забил три мяча и сделал 8 ассистов.