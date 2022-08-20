«Реал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Беллингемом
Полузащитник дортмунской «Боруссии» Джуд Беллингем попал в сферу интересов «Реала», утверждает AS.
Мадридский клуб намерен приобрести 19-летнего хавбека в следующее летнее окно.
Контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость англичанина, по данным портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне бундеслиги Беллингем в составе дортмундской команды провел 32 матча, забил три мяча и сделал 8 ассистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
2
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Карим Бензема
Реал
|1
|
|
Виллиам Карвалью
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Серхи Гомес
Эспаньол
|2
|1
|0
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