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Сегодня, 19:00

«Реал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Беллингемом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмунской «Боруссии» Джуд Беллингем попал в сферу интересов «Реала», утверждает AS.

Мадридский клуб намерен приобрести 19-летнего хавбека в следующее летнее окно.

Контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость англичанина, по данным портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне бундеслиги Беллингем в составе дортмундской команды провел 32 матча, забил три мяча и сделал 8 ассистов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Динамо 1
Спартак 0
2-й тайм

П2

22%

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ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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1
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
2
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
3
 Бетис 1 1 0 0 3-0 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
6
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
8
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
11
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
12
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
14
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
15
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
16
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
17
 Кадис 1 0 0 1 0-1 0
18
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
19
 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
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 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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19.08 21:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 0 : 2
19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 1 : 1
20.08 18:30
Осасуна – Кадис
 - : -
20.08 20:30
Мальорка – Бетис
 - : -
20.08 23:00
Сельта – Реал
 - : -
21.08 18:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
21.08 20:30
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И К Ж
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Эльче

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