«Реал» и «Барселона» достигли трансферного пакта

Испанские «Реал» и «Барселона» договорились, что не будут переманивать игроков друг у друга

Президенты «Реала» Флорентино Перес и «Барселоны» Жаон Лапорта обсудили действия клубов на трансферном рынке, пишет Marca.

Клубы заключили «пакт о ненападении». Они устно договорились, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника.

Исключение будет лишь касаться футболистов с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.

Ко всему прочему, соглашение не относится к трансферным целям обоих клубов из других команд.