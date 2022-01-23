Защитник «Аякса» Тальяфико хочет перейти в «Барселону» зимой

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, амстердамский клуб готов продать 29-летнего аргентинц. При этом каталонский клуб хочет арендовать защитника.

Тальяфико надеется, что «Аякс» отпустит его в аренду, потому что это будет большим шагом для его карьеры.

В нынешнем сезоне Тальяфико забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Аякс». Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 16 миллионов евро.