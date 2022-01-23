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Защитник «Аякса» Тальяфико хочет перейти в «Барселону» зимой

Защитник «Аякса» Тальяфико хочет перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, амстердамский клуб готов продать 29-летнего аргентинц. При этом каталонский клуб хочет арендовать защитника.

Тальяфико надеется, что «Аякс» отпустит его в аренду, потому что это будет большим шагом для его карьеры.

В нынешнем сезоне Тальяфико забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Аякс». Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 16 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1485224967264428034

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
0
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Хави хочет, чтобы «Барселона» купила двух защитников и нападающего
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
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Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

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Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
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Валенсия

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