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«Бенфика» хочет подписать Диего Косту

11:04
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«Бенфика» хочет подписать форварда Диего Косту, сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.

По данным источника, португальцы уже ведут переговоры с представителями игрока о будущем контракте. В Косте также заинтересован «Бешикташ».

Итальянец хочет получать 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы. На данный момент он является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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