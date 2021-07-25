«Бенфика» хочет подписать Диего Косту
11:04
«Бенфика» хочет подписать форварда Диего Косту, сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.
По данным источника, португальцы уже ведут переговоры с представителями игрока о будущем контракте. В Косте также заинтересован «Бешикташ».
Итальянец хочет получать 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы. На данный момент он является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов.
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