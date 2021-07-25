«Бенфика» хочет подписать Диего Косту

«Бенфика» хочет подписать форварда Диего Косту, сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.

По данным источника, португальцы уже ведут переговоры с представителями игрока о будущем контракте. В Косте также заинтересован «Бешикташ».

Итальянец хочет получать 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы. На данный момент он является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов.