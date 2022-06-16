Перес ответил критикам «Реала» по поводу победы в Лиге чемпионов за счет Куртуа

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на слова критиков, которые считают, что без голкипера Тибо Куртуа мадридцы не выиграли бы Лигу чемпионов.

«Многие считают, что мы выиграли Лигу чемпионов благодаря Куртуа, но он наш футболист, мы не подбирали его случайным образом на улице», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо.

«Реал» выиграл свой 14-й титул Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. В этом матче Куртуа отразил 9 ударов в створ своих ворот.