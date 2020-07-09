«Реал» готов рассмотреть предложения по Йовичу

Нападающий «Реала» Лука Йович может покинуть команду, сообщает Marca. Руководство клуба готово рассмотреть предложения по трансферу игрока.

Мадридцы недовольны поведением и выступлениями сербского форварда. Изначально они хотели отдать 22-летнего форварда в аренду. Ранее он нарушил правила карантина в Сербии, а затем общался с другом, который заразился коронавирусом.

На счету сербского форварда 2 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах текущего сезона. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Летом 2019 года «Реал» заплатил за него «Айнтрахту» 60 миллионов евро.